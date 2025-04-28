Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Ванкувере

Фото: ТАСС/AP/Rich Lam

Сотрудники посольства РФ в Канаде выясняют, есть ли россияне среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Ванкувере. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Посольство находится на постоянной связи с канадскими властями.

Автомобиль въехал в толпу на филиппинском фестивале культуры Лапу-Лапу в Ванкувере. Инцидент произошел в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню. Сотрудники полиции задержали водителя авто.

В результате трагедии, по последним данным, погибли 11 человек, в том числе ребенок. Еще свыше 20 человек пострадали. Власти Канады заявили, что угрозы для безопасности людей после случившегося на фестивале нет.

Местная полиция пока не рассматривает произошедшее как теракт. Правоохранители уточнили, что задержанным водителем оказался 30-летний житель Ванкувера.