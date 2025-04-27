Полиция Ванкувера не считает наезд на толпу во время фестиваля терактом

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Наезд автомобиля на толпу во время филиппинского культурного фестиваля в канадском Ванкувере пока не рассматривается как теракт. Об этом городская полиция сообщила в соцсети Х.

В другом релизе полиции уточняется, что задержанным водителем оказался 30-летний житель Ванкувера.

Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере 26 апреля. Инцидент произошел в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню.

По данным СМИ, восемь человек, в том числе ребенок, погибли. Еще по меньше мере шесть человек получили травмы.

Ранее автомобиль совершил наезд на митингующих в белградском районе Жарково. Как утверждали журналисты, машина сбила трех человек, их доставили в центр неотложной помощи. При задержании 50-летний водитель якобы оказывал сопротивление.

В сербском МВД уточнили, что пострадавшие – две женщины и молодой человек – получили легкие травмы.