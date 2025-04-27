27 апреля, 12:57Происшествия
Полиция Ванкувера не считает наезд на толпу во время фестиваля терактом
Фото: ТАСС/АР/Rich Lam
Наезд автомобиля на толпу во время филиппинского культурного фестиваля в канадском Ванкувере пока не рассматривается как теракт. Об этом городская полиция сообщила в соцсети Х.
В другом релизе полиции уточняется, что задержанным водителем оказался 30-летний житель Ванкувера.
Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере 26 апреля. Инцидент произошел в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню.
По данным СМИ, восемь человек, в том числе ребенок, погибли. Еще по меньше мере шесть человек получили травмы.
Ранее автомобиль совершил наезд на митингующих в белградском районе Жарково. Как утверждали журналисты, машина сбила трех человек, их доставили в центр неотложной помощи. При задержании 50-летний водитель якобы оказывал сопротивление.
В сербском МВД уточнили, что пострадавшие – две женщины и молодой человек – получили легкие травмы.
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