МВД Сербии: трое пострадавших получили легкие телесные повреждения

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Три человека, которые пострадали от наезда автомобиля в Белграде, получили легкие телесные повреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Сербии.

"Две женщины и молодой человек, которые были сбиты в районе Беле-Воде, осмотрены в центре скорой помощи и после проведения полной диагностики у них установлены легкие телесные повреждения", – говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что прокуратура и МВД Сербии в данный момент работают над выяснением обстоятельств инцидента.

Автомобиль марки BMW въехал в толпу митингующих в белградском районе Жарково в субботу, 15 марта. Как утверждают журналисты, первоначально 50-летний водитель попытался скрыться с места происшествия, при задержании же мужчина оказывал сопротивление.

В Сербии 15 марта проходит крупная протестная акция, предполагающая блокировку ключевых точек Белграда. Массовые протесты продолжаются в стране уже несколько месяцев. Они начались после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате погибли 15 человек.