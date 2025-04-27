27 апреля, 22:40Происшествия
Число погибших при наезде автомобиля на толпу в Ванкувере возросло до 11
Фото: ТАСС/Rich Lam/The Canadian Press via ZUMA Press
Количество погибших при наезде машины на людей во время уличного фестиваля Лапу-Лапу выросло до 11. Об этом сообщила полиция канадского Ванкувера в соцсети X.
При этом премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что угрозы для безопасности людей после случившегося на фестивале нет. По его словам, свыше 20 человек пострадали.
Машина въехала в толпу людей на фестивале в Ванкувере 26 апреля. Инцидент произошел в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню.
Полиция задержала водителя автомобиля. Им оказался 30-летний житель Ванкувера. Однако правоохранители не рассматривают данный инцидент как теракт.
Новости мира: на фестивале в Ванкувере автомобиль въехал в толпу людей