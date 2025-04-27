Indian Express: Индия может нанести удар по террористам после теракта в Кашмире

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Индия рассматривает возможность нанесения удара по террористам с территории страны в связи с терактом в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета Indian Express со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Индии.

"Будет нанесен военный удар возмездия, и мы готовы к этому. Мы обсуждаем характер удара. С 2019 года мы приняли ряд мер по модернизации нашего вооружения. У нас есть возможность атаковать террористов с нашей территории", – рассказал собеседник издания.

По его словам, роль пакистанской стороны в произошедшем теракте неоспорима и во многом связана с главнокомандующим армией Пакистана Асимом Муниром и его интересами.

Индийские власти, как утверждают журналисты, рассматривает инцидент как "попытку генерала Мунира завоевать популярность и посеять разногласия" между индийскими общинами.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил, что миру стоит беспокоиться из-за возможной эскалации ситуации между Индией и Пакистаном, поскольку оба государства имеют ядерное оружие.

При этом он отметил, что войска Пакистана не собираются приступать к военным действиям против Индии, если с ее стороны не произойдет эскалация.

Напряженная ситуация между Пакистаном и Индией сложилась после теракта, произошедшего в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир. Неизвестные открыли огонь по туристам в долине Байсаран. В результате как минимум 27 путешественников, среди которых два иностранца, погибли. Еще около 20 оказались ранены.