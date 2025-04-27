Глава МО Пакистана: Исламабад не планирует военные действия против Индии

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Войска Пакистана не собираются приступать к военным действиям против Индии, если с ее стороны не произойдет эскалация. Об этом заявил глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"Мы не хотим обострять обстановку или что-то инициировать. Если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, она встретит более чем пропорциональный ответ", – уточнил Асиф, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Хаваджа Асиф предупредил, что миру стоит беспокоиться из-за возможной эскалации ситуации между Индией и Пакистаном, поскольку оба государства имеют ядерное оружие. 25 апреля военнослужащие Индии и Пакистана произвели взаимные выстрелы на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире.

Напряженная ситуация между Пакистаном и Индией сложилась после теракта, произошедшего в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир. Неизвестные открыли огонь по туристам в долине Байсаран. В результате как минимум 27 путешественников, среди которых два иностранца, погибли. Еще около 20 оказались ранены.

Премьер Индии Нарендра Моди поручил принять меры в связи с ЧП. В свою очередь, глава МВД страны Амит Шах заверил, что виновные будут наказаны. Спустя некоторое время власти Индии решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана.

В ответ на это Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а также контрольно-пропускной пункт "Вагах" на границе с Индией. Совбез Пакистана также принял решение приостановить действие всех двусторонних соглашений с Индией.