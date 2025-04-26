ВС Индии заявили о новой перестрелке на границе с Пакистаном

Фото: ТАСС/АР/K.M. Chaudary

Пакистан второй день подряд нарушает режим прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, заявил представитель Минобороны Индии. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ночь с 25 на 26 апреля неспровоцированная стрельба из стрелкового оружия велась различными постами пакистанской армии по всей линии контроля в Кашмире", – заявил представителя индийского ведомства.

Он отметил, что армия Индии ответила стрелковым оружием. Информации о возможных жертвах произошедшего пока не поступало.

Напряженная ситуация между Пакистаном и Индией сложилась после теракта, произошедшего в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир. Неизвестные открыли огонь по туристам в долине Байсаран. В результате как минимум 27 путешественников, среди которых два иностранца, погибли. Еще около 20 оказались ранены.

25 апреля агентство Press Trust of India со ссылкой на источник в армии сообщало, что военнослужащие Индии и Пакистана произвели взаимные выстрелы на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире.

В материале указано, что в некоторых местах на линии контроля по инициативе Пакистана велась стрельба из стрелкового оружия. Индийские военные произвели ответный огонь.

