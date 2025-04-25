Посольство РФ в Пакистане рекомендовало россиянам временно не посещать страну

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Посольство РФ в Пакистане советует россиянам временно воздержаться от поездок в страну. Такая информация появилась в телеграм-канале дипмиссии.

Рекомендация связана с новым витком эскалации в пакистано-индийских отношениях и воинственной риторики, которая звучит из уст некоторых официальных лиц, говорится в сообщении.

Россиянам посоветовали дождаться, пока обстановка в стране стабилизируется.

Напряженная ситуация между Пакистаном и Индией сложилась после теракта, произошедшего в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир. Неизвестные открыли огонь по туристам в долине Байсаран.

25 апреля агентство Press Trust of India со ссылкой на источник в армии сообщало, что военнослужащие Индии и Пакистана произвели взаимные выстрелы на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире.

В материале указано, что в некоторых местах на линии контроля по инициативе Пакистана велась стрельба из стрелкового оружия. Индийские военные произвели ответный огонь. Информации о возможных жертвах произошедшего пока не поступало.