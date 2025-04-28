Обвинения в убийстве предъявлены совершившему наезд на толпу в Ванкувере

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Обвинения в убийстве предъявлены водителю внедорожника, который въехал в толпу людей на фестивале в канадском Ванкувере. Об этом говорится на странице полиции города в соцсети X.

Обвинения в восьми убийствах второй степени предъявлены 30-летнему местному жителю Кайджи Адаму Ло. Злоумышленник остается под стражей. Расследование продолжается, правоохранители готовятся выдвигать против фигуранта новые обвинения.

ДТП произошло в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню вечером 26 апреля (утром 27 апреля по московскому времени). Автомобиль въехал в толпу людей на филиппинском фестивале культуры Лапу-Лапу. После произошедшего полицейские задержали водителя авто.

Количество погибших достигло 11 человек, еще свыше 20 пострадали. Сотрудники российского посольства в Канаде выразили искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. При этом о пострадавших в результате трагедии россиянах не сообщалось.

