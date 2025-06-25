25 июня, 14:52Происшествия
27 автомобилей столкнулись в Кемерове
Фото: телеграм-канал "ЧП Инцидент Кузбасс (Кемерово, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий)"
В Кемерове произошло ДТП с участием 27 автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.
Авария произошла в среду, 25 июня, примерно в 17:30 по местному времени (в 13:30 по московскому. – Прим. ред.) на Логовом шоссе в областном центре. По данным ведомства, у грузовика FAW на спуске отказали тормоза, из-за чего транспортное средство въехало в 26 легковых автомобилей.
В результате пострадали 7 человек, из них 5 гражданам была оказана разовая медпомощь на месте происшествия, еще у 2 человек выявили легкие и средней тяжести травмы.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение на данном участке, а также следственно-оперативная группа и экстренные службы. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – уточнили в ведомстве.
Ранее пешеход попал под колеса автобуса, когда переходил Тропаревскую улицу в неположенном месте недалеко от дома № 25. Участником ДТП стал автобус № 329, принадлежащий компании "Стартранс".
В результате пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Установлением всех причин произошедшего занимаются сотрудники Госавтоинспекции.
Автоледи сбила 4-летнюю девочку на улице Маршала Савицкого в Москве