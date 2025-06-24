Пешеход попал под автобус в Тропарево-Никулине

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Пешеход попал под колеса автобуса на Тропаревской улице. Участником ДТП стал автобус № 329, принадлежащий компании "Стартранс", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Согласно предварительным данным, мужчина попал под колеса общественного транспорта около 14:10, когда переходил дорогу в неположенном месте недалеко от дома № 25. Он получил травмы в результате аварии и был доставлен в городскую больницу.

Установлением всех причин произошедшего занимаются сотрудники Госавтоинспекции, добавили в Дептрансе.

Схожий инцидент произошел ранее в городском округе Серпухов. Как выяснили правоохранители, на Центральной улице в поселке Пролетарском водитель автобуса сбил женщину 1963 года рождения. Она вышла не на своей остановке, а затем побежала за отъезжающим транспортом и попала под его колеса.

До этого шесть человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в кювет в Хабаровском крае. Водитель автобуса Yutong не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспорта. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы.