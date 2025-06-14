Шесть человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в кювет в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Хабаровского края"

Автобус с работниками строительной компании опрокинулся в районе 139 километра автодороги Хабаровск-Лидога-Ванино в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель автобуса Yutong не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспорта в кювет. В момент ДТП в салоне находилось 13 человек.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее семь детей пострадали при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае. Автобус вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". Предварительно, опрокидывание произошло из-за отказа тормозной системы.

Бензовоз опрокинулся в Невельском районе Сахалина, в результате чего на дорогу вытекло 1,5 тонны дизельного топлива. Установлено, что водитель не имел разрешение на перевозку опасного груза.