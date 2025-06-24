Водитель "Газели" без прав сбил 4-летнего мальчика в Томской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Томской области"

Водитель за рулем "Газели" сбил ребенка в Томской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, водитель ехал по дворовому проезду на автомобиле ГАЗ и сбил четырехлетнего мальчика. Ребенок госпитализирован с перелом основания черепа.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что у водителя "Газели" нет прав. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом без прав, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве перед судом предстала женщина, сбившая насмерть ребенка в ТиНАО. По версии следствия, женщина в декабре 2024 года сбила на машине в элитном коттеджном поселке 9-летнего мальчика, в результате чего он погиб.

Водитель мусоровоза насмерть сбил 61-летнюю женщину в Старой Купавне Московской области. По данным прокуратуры, водитель наехал на нее, когда та пыталась обойти машину спереди.