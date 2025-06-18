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18 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": перед судом предстала женщина, сбившая насмерть ребенка в ТиНАО

"Московский патруль": перед судом предстала женщина, сбившая насмерть ребенка в ТиНАО

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Первое заседание по делу 49-летней собственницы стоматологической клиники Наталья Сорокина прошло в Щербинском суде Москвы. По версии следствия, женщина в декабре 2024 года сбила на машине в элитном коттеджном поселке в ТиНАО 9-летнего мальчика, в результате чего он погиб.

На слушании стороны изучили письменные доказательства – протоколы, схемы ДТП, характер телесных повреждений. На следующем заседании будут допрошены свидетели. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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