WSJ: Израиль может лишиться средств противоракетной обороны Arrow

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В Израиле истощаются и могут закончиться в ближайшее время запасы ракет-перехватчиков Arrow. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны США.

Комплексы Arrow совместного израильско-американского производства необходимы для защиты от ударов иранских баллистических ракет. Если запасы иссякнут, то возможности Израиля отражать иранские удары в значительной мере будут подорваны.

По данным издания, руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) испытывает большое беспокойство по этому поводу на фоне обстрелов с иранской стороны.

При этом, отмечают журналисты, США в течение весны помогали Израилю с поставками дополнительных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Однако ЦАХАЛ необходимо ускорить собственную операцию.

В свою очередь, в пресс-службе израильской армии заявили, что готовятся к любому развитию событий, но ситуацию с боеприпасами комментировать не могут.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня, когда Тель-Авив ударил по военным объектам Тегерана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.

По данным СМИ, США в ближайшие дни могут решить принять участие в конфликте. Войска Ирана готовятся ударить по американским военным базам на Ближнем Востоке, если те присоединятся к боевым действиям.

В частности, под обстрел попадут базы в Ираке, также не исключена попытка минирования Ормузского пролива, чтобы зажать американские военные корабли в Персидском заливе.