NYT: Иран готовится нанести удары по военным базам США на Ближнем Востоке

Фото: 123RF/vershininphoto

Иранские войска готовятся нанести удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, если США присоединятся к боевым действиям Израиля против Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В частности, Тегеран подготовил множество ракет и прочего военного оборудования. Ожидается, что под первые обстрелы попадут базы США в Ираке. Также не исключается, что Иран попытается заминировать Ормузский пролив, зажав американские военные корабли в Персидском заливе.

Чиновники США признаются, что Ирану не потребуется длительная подготовка для атаки баз. Американские солдаты на Ближнем Востоке были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Всего в регионе находятся свыше 40 тысяч бойцов США.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана. Он заявил, что планов устранения верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи в настоящее время нет. При этом Трамп назвал его "легкой мишенью" и отметил, что американской стороне известно, где именно прячется политик.

Кроме того, по словам Трампа, США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана.

Американский лидер провел встречу с командой по национальной безопасности США в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. По данным СМИ, Трамп решил отказаться от встречи американских чиновников с представителями Ирана для переговоров.

В свою очередь, в Иране призвали жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть города. Республика пока не прибегала к серьезным операциям против Израиля, а проведенные до настоящего времени были предупреждением в целях сдерживания противника.