Посол Израиля в США Лейтер предупредил о новой операции против Ирана

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Израиль подготовил против Ирана новую операцию, на фоне которой массовый подрыв пейджеров в Ливане покажется "почти простым". Об этом в эфире Merit Street заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

"Когда пыль уляжется, в четверг, в пятницу (19–20 июня. – Прим. ред.) вы увидите несколько сюрпризов", – сказал Лейтер.

Вместе с тем Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире "Моссада" в городе Герцлия вблизи Тель-Авива, сообщило агентство Tasnim.

Подрыв пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов и других устройств связи произошел в разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года. Жертвами стали 37 человек.

Движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль. Позднее представители руководства Израиля подтверждали, что операция была организована спецслужбами страны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда израильские силы нанесли удар по иранским военным и ядерным объектам. Иран в ответ ударил по территории Израиля.

Накануне Тель-Авив нанес удар по зданию гостелерадиокомпании IRIB в Исламской Республике. Журналисты сообщали о трех погибших. Иранский МИД назвал атаку преступлением и призвал Совбез ООН "выполнить свои обязательства для прекращения агрессии".