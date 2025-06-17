Трамп завершил встречу по Ирану с командой нацбезопасности США

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Президент США Дональд Трамп провел встречу с командой по национальной безопасности страны в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Встреча завершилась спустя 1 час и 20 минут. Официальные итоги встречи пока не разглашаются.

Вместе с тем, по информации CNN, Трамп решил отказаться от возможности встречи американских чиновников с представителями Ирана для того, чтобы заключить сделку.

Ранее Трамп уже отмечал, что не слишком настроен вести переговоры с Ираном. Позже он потребовал безоговорочной капитуляции от иранских властей.

По словам президента США, планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в настоящее время нет. При этом Трамп назвал его "легкой мишенью" и отметил, что американской стороне известно, где именно прячется политик.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 13 июня, когда израильские силы нанесли удар по иранским военным и ядерным объектам. Иран в ответ ударил по территории еврейского государства.