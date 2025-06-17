Трамп заявил, что не слишком настроен на переговоры с Ираном

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Президент США Дональд Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, американский лидер может направить на переговоры вице-президента США Джея Ди Вэнса и спецпосланника президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Трамп также заявил, что ищет лучший вариант, чем прекращение огня на Ближнем Востоке. Президент США стремится добиться настоящего "окончания конфликта".

Ранее сообщалось, что Трамп поручил своей команде как можно быстрее организовать встречу с представителями Ирана, чтобы выяснить, насколько серьезно они настроены на урегулирование конфликта с Израилем дипломатическим путем. По мнению журналистов, предполагаемая встреча может состояться на этой неделе.

Также СМИ предположили, что американский лидер может передать Израилю противобункерные снаряды. Они способны уничтожить подземное предприятие Ирана в Фордо, на котором обогащают уран.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 13 июня, когда израильские силы нанесли удар по иранским военным и ядерным объектам. Иран в ответ ударил по территории еврейского государства.