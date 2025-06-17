CNN: Трамп поручил быстро организовать встречу с представителями Ирана

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Лидер США Дональд Трамп поручил своей команде как можно быстрее организовать встречу с представителями Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, американский президент хочет выяснить, насколько серьезно иранские власти настроены на урегулирование конфликта с Израилем дипломатическим путем.

Издание The New York Times уточняет, что если предполагаемая встреча состоится на этой неделе, то США на ней могут представлять спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс, а Иран – глава МИД Аббас Арагчи.

Ранее Трамп призвал к немедленной эвакуации всех, кто находится в столице Ирана Тегеране, в то время, как в небе над городом были слышны взрывы от работы ПВО.

Белый дом также указывал, что Трамп досрочно покинет саммит "Большой семерки" в Канаде в связи с событиями на Ближнем Востоке. СМИ уточняли, что президент США распорядился созвать заседание членов совета нацбезопасности Белого дома.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня, когда израильская сторона нанесла удар по иранским военным объектам. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики. Иран в ответ на это атаковал военные объекты Израиля, а также ключевой научно-исследовательский институт.