В Пентагоне заявили об оборонительной позиции США на Ближнем Востоке

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Американские войска занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News.

Он добавил, что одновременно с этим Вашингтон стремится к мирному урегулированию ситуации. По словам Хегсета, президент США Дональд Трамп по-прежнему планирует заключить соглашение по ядерной программе Ирана.

В свою очередь, помощник Хегсета Шон Парнелл опроверг в соцсети X сообщения о том, что американские истребители принимают участие в воздушных атаках на Иран.

Эскалация конфликта произошла 13 июня, когда израильская сторона нанесла удар по иранским военным объектам. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики.

Иран в ответ на это атаковал израильские военные объекты, а также ключевой научно-исследовательский институт.

В результате атак по Израилю погибли 24 человека, еще 592 пострадали. В Иране погибли не менее 224 человек, а пострадали – 1 800.