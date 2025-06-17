17 июня, 04:40Политика
В Пентагоне заявили об оборонительной позиции США на Ближнем Востоке
Фото: 123RF/recstockfootage
Американские войска занимают оборонительную позицию на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News.
Он добавил, что одновременно с этим Вашингтон стремится к мирному урегулированию ситуации. По словам Хегсета, президент США Дональд Трамп по-прежнему планирует заключить соглашение по ядерной программе Ирана.
В свою очередь, помощник Хегсета Шон Парнелл опроверг в соцсети X сообщения о том, что американские истребители принимают участие в воздушных атаках на Иран.
Эскалация конфликта произошла 13 июня, когда израильская сторона нанесла удар по иранским военным объектам. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики.
Иран в ответ на это атаковал израильские военные объекты, а также ключевой научно-исследовательский институт.
В результате атак по Израилю погибли 24 человека, еще 592 пострадали. В Иране погибли не менее 224 человек, а пострадали – 1 800.
Удар Израиля по гостелерадиокомпании Ирана попал в прямой эфир