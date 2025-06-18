Telegraph: КНР тайно отправила Ирану транспортные самолеты

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Китай тайно отправил Ирану три транспортных самолета Boeing-747 после нападения Израиля на Исламскую Республику. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Telegraph.

"В пятницу, через день после нападения Израиля на Иран, из Китая вылетел грузовой самолет. На следующий день из прибрежного города вылетел второй самолет. Затем в понедельник вылетел еще один, на этот раз из Шанхая – три рейса за три дня", – говорится в публикации.

Финальным пунктом полета воздушных судов отмечался Люксембург, но самолеты, вероятно, туда так и не попали.

По мнению экспертов в области авиации, Boeing-747 в основном применяют для транспортировки военного оружия и техники. Также они иногда используются для выполнения государственных заказов.

"Эти грузы не могут не вызвать большого интереса, поскольку есть ожидания, что Китай может как-то помочь Ирану", – отметил преподаватель Эксетерского университета Андреа Гизелли.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня, когда Тель-Авив ударил по военным объектам Тегерана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.

Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави призвал жителей израильских Тель-Авива и Хайфы покинуть города. Сообщалось, что иранские силы в ночь на 18 июня фактически установили полный контроль над воздушным пространством Израиля.

