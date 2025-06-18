МИД РФ предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за атак Израиля по Ирану

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Ядерная угроза на Ближнем Востоке имеет реальное значение, так как Израиль наносит удары по ядерным объектам Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она считает, что угроза имеет абсолютно не гипотетическое измерение, а практическое. Кроме того, Иран имеет и будет иметь право на атомные объекты, тогда как удары по ним являются глобальной угрозой, уверена представитель МИД России.

"Это все ведет не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру", – высказалась Захарова.

При этом Израиль использовал в операции с БПЛА против Ирана такие же методы, как и ранее Украина во время терактов в отношении российских аэродромов. Об этом в беседе с RT заявил вице-мэр Тегерана по международным отношениям Хамидреза Голамзаде.

"Один и тот же сценарий. Внедряются агенты, шпионы прибывают в страну, собирают на ее территории дроны, приводят их в боевую готовность, а затем используют против народа", – сказал он.

По словам Голамзаде, это не является совпадением, так как ими руководят американцы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ были нанесены удары по израильской территории.

По данным СМИ, США в ближайшие дни могут решить принять участие в конфликте. Если дипломатическое решение ситуации не будет найдено, то американский лидер Дональд Трамп может прибегнуть к военным действиям.

При этом войска Ирана готовятся ударить по военным базам США на Ближнем Востоке, если те присоединятся к конфликту. В частности, под обстрел попадут базы в Ираке, также не исключена попытка минирования Ормузского пролива, чтобы зажать американские военные корабли в Персидском заливе.

