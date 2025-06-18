Войска Ирана заявили о полном контроле воздушного пространства Израиля

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Иранские силы в результате ракетной атаки в ночь на 18 июня установили полный контроль над воздушным пространством Израиля. Об этом говорится в заявлении корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое распространило агентство IRNA.

"Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий (Израиля. – Прим. ред.) и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками", – утверждается в заявлении КСИР.

В ночь на 18 июня Иран провел очередной ракетный обстрел территории Израиля. Бойцы ЦАХАЛ зафиксировали несколько ракет, которые были выпущены в сторону еврейского государства.

Вскоре после завершения атаки Ирана израильские ВВС приступили к серии ударов по Тегерану. Спустя время СМИ сообщили о мощном взрыве, прогремевшим в районе иранской столицы.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла после того, как Тель-Авив атаковал военные объекты Тегерана. В ответ был нанесен удар по израильской территории, в том числе по военным и инфраструктурным объектам, а также по нефтеперерабатывающему заводу.