Израиль зафиксировал ракеты, запущенные из Ирана

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Армия обороны Израиля зафиксировала несколько ракет, которые были выпущены из Ирана. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Вскоре после запуска снарядов в нескольких районах Израиля прозвучали сирены тревоги. Местных жителей призвали укрыться в защищенных помещениях и оставаться там до дальнейших распоряжений.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля приведены в боевую готовность, чтобы перехватить угрозу, добавили в ЦАХАЛ.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Ирана призвали жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть города. В ведомстве добавили, что республика пока не прибегала к серьезным операциям против Израиля. Ранние действия были лишь предупреждением.

В свою очередь, израильские дипломаты пообещали подготовить против Ирана такую операцию, из-за которой массовый подрыв пейджеров в Ливане покажется "почти простым". По их словам, "сюрпризы" стоит ожидать 19–20 июня.

По информации СМИ, иранские войска также готовятся нанести удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, если США присоединятся к боевым действиям.