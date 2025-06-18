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Nour News: взрыв произошел в окрестностях Тегерана

СМИ сообщили о взрыве в окрестностях Тегерана

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Мощный взрыв прогремел в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает иранское издание Nour News.

Информации о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях инфраструктуры пока не приводится. Агентство Press TV подтвердило информацию о взрыве, назвав его "очередным террористическим нападением Израиля".

В ночь на 18 июня армия обороны Израиля зафиксировала несколько ракет, которые были выпущены из Ирана по израильской территории. Вскоре после запуска снарядов в нескольких районах Израиля прозвучали сирены тревоги.

По окончании продолжительной атаки Ирана жителям Израиля разрешили выйти из укрытий и убежищ. В ответ на обстрелы истребители ЦАХАЛ приступили к серии ударов по столице Ирана Тегерану.

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