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Израиль начал наносить удары по Тегерану
Фото: 123RF/jgorzynik
Израильские истребители приступили к серии ударов по столице Ирана Тегерану. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.
"В настоящее время ВВС Израиля наносят серию ударов в районе Тегерана", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.
В армии также заявили, что жителям Израиля наконец разрешено покинуть укрытия и прочие защищенные помещения после продолжительной атаки Ирана на территорию еврейского государства.
В ночь на 18 июня армия Израиля зафиксировала несколько ракет, которые были выпущены из Ирана по израильской территории. Вскоре после запуска снарядов в нескольких районах Израиля прозвучали сирены тревоги.
По информации СМИ, иранские войска готовятся нанести удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, если США присоединятся к боевым действиям Израиля против Ирана. Ожидается, что под первые обстрелы попадут базы США в Ираке.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по иранским военным и ядерным объектам. В ответ на это Тегеран нанес удары по израильской территории, атаковав ряд военных и инфраструктурных объектов.
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