Иран вновь продлил закрытие воздушного пространства страны

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Иран в очередной раз продлил закрытие воздушного пространства страны. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя Организации гражданской авиации Исламской Республики Махди Рамазани.

Теперь воздушное пространство Ирана будет закрытым до 14:00 18 июня по местному времени (13:30 по московскому времени).

Ранее власти Ирака продлили запрет на полеты гражданской авиации в своем воздушном пространстве на сутки. Таким образом, в связи с ситуацией в регионе полеты над этой страной запрещены уже шестые сутки.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла после того, как Тель-Авив атаковал военные объекты Тегерана. В ответ был нанесен удар по израильской территории, в том числе по военным и инфраструктурным объектам, а также по нефтеперерабатывающему заводу.