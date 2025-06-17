Ирак продлил закрытие воздушного пространства страны

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Власти Ирака продлили запрет на полеты гражданской авиации в своем воздушном пространстве еще на сутки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на диспетчерскую службу района полетной информации "Багдад".

Там уточнили, что воздушное пространство будет закрыто до 00:00 19 июня по всемирному координированному времени (03:00 по Москве). Таким образом, в связи с эскалацией ситуации в регионе полеты над Ираком запрещены уже шестые сутки.

Иран также продлил закрытие воздушного пространства, но до 02:00 по местному времени (01:30 по московскому) 18 июня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Тель-Авив нанес удары по военным объектам Тегерана. В ответ Иран атаковал территорию Израиля, нанеся удары по военным и инфраструктурным объектам, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу.

Обстрелы привели к тому, что Тель-Авив оказался полностью парализован. Местные жители стали проводить большую часть времени в убежищах, а иностранные дипломаты, сотрудники посольств и сами граждане – покидать государство.