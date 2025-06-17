17 июня, 23:05Политика
Израиль продлил визы находящимся в стране иностранцам
Фото: 123RF/barbgabay
Израиль продлил до 30 сентября визы всем иностранцам, которые на законных основаниях находятся в стране. Об этом сказано на сайте израильского управления народонаселения и миграции.
Визы должны быть действительны до 12 июня. Их продлят автоматически, поэтому посещать госучреждения для этого не нужно.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть города. По его словам, республика пока не прибегала к серьезным операциям против Израиля. Проведенные до настоящего времени действия были лишь предупреждением в целях сдерживания противника, подчеркнул он.
Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла после того, как Тель-Авив атаковал военные объекты Тегерана. В ответ был нанесен удар по израильской территории, в том числе по военным и инфраструктурным объектам, а также по нефтеперерабатывающему заводу.