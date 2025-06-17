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17 июня, 23:05

Политика

Израиль продлил визы находящимся в стране иностранцам

Фото: 123RF/barbgabay

Израиль продлил до 30 сентября визы всем иностранцам, которые на законных основаниях находятся в стране. Об этом сказано на сайте израильского управления народонаселения и миграции.

Визы должны быть действительны до 12 июня. Их продлят автоматически, поэтому посещать госучреждения для этого не нужно.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть города. По его словам, республика пока не прибегала к серьезным операциям против Израиля. Проведенные до настоящего времени действия были лишь предупреждением в целях сдерживания противника, подчеркнул он.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла после того, как Тель-Авив атаковал военные объекты Тегерана. В ответ был нанесен удар по израильской территории, в том числе по военным и инфраструктурным объектам, а также по нефтеперерабатывающему заводу.

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