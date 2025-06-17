Tasnim: офицеры Израиля погибли после удара Ирана по штабу "Моссада"

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Израильские офицеры и военнослужащие погибли из-за удара Ирана по штаб-квартире "Моссада" и зданию военной разведки Израиля. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Tasnim.

Точное число жертв не приводится, но, по данным СМИ, погибших "множество".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по иранским военным и ядерным объектам. Из-за атак в том числе была уничтожена наземная часть завода, где шла работа по обогащению урана.

В ответ на это Тегеран нанес удары по израильской территории, атаковав ряд военных и инфраструктурных объектов, включая нефтеперерабатывающий завод.

По последним данным, более 647 человек пострадали в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана, погибли 24 человека. Между тем, минимум 73 женщины и ребенка стали жертвами израильских ударов по Ирану, всего же ранены по меньшей мере 1,8 тысячи человек.

