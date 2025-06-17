Почти 650 человек в Израиле пострадали в результате обстрелов со стороны Ирана

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Более 647 человек пострадали в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана. Сводку в своем телеграм-канале опубликовал советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.

Согласно официальной статистике, большинство пострадавших получили легкие ранения.

"10 – в тяжелом состоянии, 37 – средней тяжести, свыше 600 – с легкими травмами", – говорится в сообщении.

По последним данным, погибли 24 человека.

Эскалация ирано-израильского конфликта продолжается с 13 июня, когда Тель-Авив ударил по военным объектам Тегерана. Из-за атак в том числе была уничтожена наземная часть завода, где шла работа по обогащению урана.

В ответ на это Тегеран нанес удары по израильской территории, атаковав ряд военных и инфраструктурных объектов, включая нефтеперерабатывающий завод.

Также в Иране были задержаны двое агентов "Моссада". При них было обнаружено и изъято свыше 200 килограммов взрывчатки, 23 беспилотника, пусковая установка и оборудование для управления дронами. По данным СМИ, иранца Исмаила Фекри, обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки, казнили.