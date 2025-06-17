Иран нанес удар по зданию израильской разведки "Моссад" в Тель-Авиве

Фото: телеграм-канал "خبرگزاری تسنیم"

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по центру планирования операций разведки Израиля "Моссад" в Тель-Авиве. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

"Несмотря на наличие сверхсовременных систем обороны Израиля, нанесли удар <...> по центру планирования террористических операций "Моссад" в Тель-Авиве – этот центр в настоящее время горит", – говорится в заявлении.

По информации агентства Fars, ракетные удары Ирана полностью парализовали израильский Тель-Авив. Указывается, что население города большую часть времени проводит в убежищах. Израиль через границу с Иорданией покидают дипломаты и израильские граждане. Также это возможно по Средиземному морю в сторону Кипра.

СМИ указывает на перебои в электроснабжении и поставках горючего в Израиле.

Ранее в Иране были задержаны двое агентов "Моссада". При них было обнаружено и изъято свыше 200 килограммов взрывчатки, 23 беспилотника, пусковая установка и оборудование для управления дронами. СМИ писали, что иранца Исмаила Фекри, обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки, казнили.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 13 июня, когда израильские силы нанесли удар по иранским военным и ядерным объектам. Иран тоже ответил ударами.

Израиль 17 июня заявил о ликвидации начальника центрального штаба Вооруженных сил Ирана "Хатам-аль-Анбия" генерала КСИР Али Шадмани. Считается, что он был наиболее приближен к лидеру Исламской Республики Али Хаменеи.

