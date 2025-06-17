120 женщин и детей пострадали в результате ударов Израиля по Ирану

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По меньшей мере 120 женщин и детей получили ранения в результате ударов Израиля по Ирану. Об этом заявила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, передает ISNA.

Вместе с тем большее число израильских военнослужащих погибли в ходе последнего ракетного удара Ирана по зданию военной разведки Израиля и штаб-квартире "Моссада", сообщает Tasnim.

По данным агентства, публикуемое израильскими властями официальное число жертв сильно преуменьшено из-за установленной в стране цензуры.

Ранее корпус стражей исламской революции Ирана ударил по центру планирования операций разведки Израиля "Моссад" в Тель-Авиве. Журналисты писали, что ракетные удары полностью парализовали израильский Тель-Авив.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 13 июня, когда израильские силы нанесли удар по иранским военным и ядерным объектам. Из-за атак в том числе была уничтожена наземная часть завода, где шла работа по обогащению урана.

В ответ на это Тегеран нанес удары по израильской территории, атаковав ряд военных и инфраструктурных объектов, включая нефтеперерабатывающий завод.