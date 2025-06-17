МАГАТЭ обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Натанзе

Фото: IRIB via AP

Международное агентство по атомной энергии выявило следы попаданий по подземным залам обогащения урана в иранском Натанзе, сообщается на странице МАГАТЭ в соцсети X.

Выявить следы удалось после анализа спутниковых снимков высокого разрешения. При этом изменений по другим объектам в Исфахане и Фордо не зафиксировано.

Израиль 13 июня ударил по ряду целей в Иране, включая объект в Натанзе, где происходило обогащение урана. Тель-Авив обвинил Тегеран в тайном создании ядерного оружия. По этом причине произошла эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

МАГАТЭ сообщало, что в Натанзе разрушена надземная часть завода. Кроме того, в агентстве заявляли о радиологическом и химическом загрязнении на объектах, которые можно контролировать при помощи мер защиты.

Иран в ответ тоже нанес удары по ряду военных и инфраструктурных объектов Израиля. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе.

