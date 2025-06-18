ABC: США примут решение об участии в войне против Ирана в ближайшие 24–48 часов

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В администрации США заявили о решающих ближайших 24–48 часах в конфликте с Ираном, намекнув о возможном военном решении ситуации. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По информации издания, во время совещания президента США Дональда Трампа с его главными советниками в Белом доме американские чиновники дали понять, что следующие 24–48 часов имеют решающее значение, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана. В противном случае Трамп может прибегнуть к военным действиям против исламской страны.

Тем не менее, как уточняет The Wall Street Journal, совещание в Белом доме завершилось без принятия какого-либо конкретного решения. Журналисты подчеркивают, что сам факт подобной дискуссии повысил градус напряженности, поскольку стало ясно, что США рассматривают возможность силового решения иранской проблемы.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп после совещания в ситуационной комнате Белого дома решил отказаться от возможности встречи американских чиновников с представителями Ирана для того, чтобы заключить сделку.

Более того, он потребовал безоговорочной капитуляции от иранских властей. По словам Трампа, планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в настоящее время нет. При этом президент США назвал его "легкой мишенью" и отметил, что американской стороне известно, где именно прячется политик.

В свою очередь, иранские войска готовятся нанести удары по военным базам США на Ближнем Востоке, если те присоединятся к боевым действиям. Ожидается, что под первые обстрелы попадут базы в Ираке.