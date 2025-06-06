Движение поездов после схода тепловоза в Белгородской области восстановлено

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Движение поездов после схода тепловоза на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

"В пути следования был задержан ряд пассажирских поездов. ОАО "РЖД" принимает меры по минимизации времени их задержки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что получить информацию о фактическом движении поездов пассажиры могут, воспользовавшись мобильным приложением "РЖД Пассажирам" или перейдя на сайт ОАО "РЖД". Кроме того, они могут позвонить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00.

О сходе тепловоза с рельсов стало известно утром в пятницу, 6 июня. Предварительно, причиной ЧП стало взрывное устройство под путями. В результате случившегося никто не пострадал, однако была повреждена часть железнодорожного полотна.

В ЮВЖД уточнили, что пассажиров составов № 695 Курск – Белгород и № 71 Москва – Белгород доставили на станцию назначения автобусами с платформы Прохоровка.