Движение частично открыли под Белгородом после схода тепловоза с рельсов

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Движение по одному из путей перегона Прохоровка – Беленихино в Белгородской области восстановлено после схода с рельсов резервного тепловоза. Пропуск поездов проводится в реверсивном режиме, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

"Работы по ликвидации последствий схода тепловоза продолжаются. Компания принимает меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов", – указано в публикации.

Пассажиров составов № 695 Курск – Белгород и № 71 Москва – Белгород доставили на станцию назначения автобусами с платформы Прохоровка, уточнили в пресс-службе ЮВЖД.

О сходе тепловоза с рельсов стало известно утром в пятницу, 6 июня. Предварительно, причиной ЧП стало взрывное устройство, заложенное под пути. В результате была повреждена часть ж/д полотна.