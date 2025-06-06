06 июня, 09:02Происшествия
Движение частично открыли под Белгородом после схода тепловоза с рельсов
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Движение по одному из путей перегона Прохоровка – Беленихино в Белгородской области восстановлено после схода с рельсов резервного тепловоза. Пропуск поездов проводится в реверсивном режиме, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
"Работы по ликвидации последствий схода тепловоза продолжаются. Компания принимает меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов", – указано в публикации.
Пассажиров составов № 695 Курск – Белгород и № 71 Москва – Белгород доставили на станцию назначения автобусами с платформы Прохоровка, уточнили в пресс-службе ЮВЖД.
О сходе тепловоза с рельсов стало известно утром в пятницу, 6 июня. Предварительно, причиной ЧП стало взрывное устройство, заложенное под пути. В результате была повреждена часть ж/д полотна.
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