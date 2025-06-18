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18 июня, 07:45

Происшествия

Новости регионов: в Томской области сгорел ангар

Новости регионов: в Томской области сгорел ангар

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В Томской области загорелся ангар. Площадь пожара составила около 650 квадратных метров, частично обрушилась кровля здания. С открытым огнем справились более 40 человек при помощи 13 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

В Бурятии сохраняется сложная ситуация с лесными пожарами. Общая площадь возгораний приближается к 35 тысячам гектаров. За сутки удалось ликвидировать четыре очага, но еще 22 пожара продолжают действовать. На месте работают 482 человека и 49 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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