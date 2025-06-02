Мошенники стали красть аккаунты Telegram под видом розыгрышей игрушек Labubu

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Мошенники начали использовать игрушки Labubu для кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Об этом РИА Новости заявили в одной из компаний, специализирующейся на разработке решений для борьбы с киберпреступностью.

Аналитики обнаружили телеграм-боты, в которых игрушка используется как приманка для фишинга и привлечения пользователей в сомнительные схемы. Один из таких ботов нацелен на кражу аккаунтов.

Под предлогом получения Labubu за отзыв человеку предлагается поделиться своим контактом, а затем ввести поступивший код якобы для учета "уникального пользователя". На самом деле это код доступа в аккаунт жертвы, рассказали в организации.

Помимо этого, злоумышленники создали несколько ботов, в которых якобы проводят розыгрыш игрушки. Для участия пользователю предлагается подписаться на определенные телеграм-каналы, некоторые из которых могут рекламировать мошеннические схемы, нацеленные на кражу денег.

Сотрудники компании также нашли несколько аккаунтов и ботов в мессенджере, где ведется фейковая продажа Labubu. После перевода средств "продавец" может перестать выходить на связь.

По словам аналитика Евгения Егорова, аферисты используют в качестве приманки каждую новинку, модный товар или игрушку, которые вызвали ажиотаж и высокий спрос. Они адаптируют эффективные схемы обмана под новые инфоповоды за короткий срок.

Он уточнил, что в схеме с использованием игрушек в особой опасности оказываются дети. Это происходит из-за доверчивости, свойственной их возрасту. Украденные аккаунты злоумышленники в дальнейшем могут использовать в противоправных целях.

Эксперты компании рекомендовали критично относиться к розыгрышам и обещаниям подарков, особенно если они размещены в соцсетях или мессенджерах. Обманом может оказаться и то, что пользователю для получения подарка предлагается перейти в телеграм-бот.

В то же время мошенники стали создавать фейковые телеграм-боты "Почты России" и других компаний доставок для кражи личной информации. Как пояснили в МВД, сначала жертве сообщают о проблеме с посылкой и просят авторизоваться через телеграм-бот для исправления ошибки. Затем аферисты с помощью фейкового бота запрашивают банковские реквизиты или данные для входа на портал "Госуслуги".