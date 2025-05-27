Мошенники начали рассылать предложения о заработках на лайках

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Мошенники начали рассылать в мессенджере Telegram предложения о заработках на лайках, представляясь сотрудниками крупных маркетплейсов. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

Как рассказали в ведомстве, если пользователь откликнется на такое сообщение, то злоумышленники предложат выполнить простые задания и даже выплатят символическое вознаграждение. Завоевав доверие, от человека потребуют "выкупить товар", купить "премиум-аккаунты" или под любым другим предлогом вложиться для повышения дохода.

"В отдельных ситуациях соискателя убедят скачать приложение "для работы", под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение", – уточнили в МВД.

Жертвами мошеннических схем в сфере трудоустройства чаще становятся молодые люди, которые ищут работу с возможностью совмещения с учебой.

Ранее глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов предупредил россиян об обмане с медицинскими картами. По его словам, мошенники звонят гражданам под видом сотрудников поликлиник и заявляют о необходимости замены бумажной медкарты на электронную. При этом они запугивают жертв тем, что бумажная версия якобы будет аннулирована.