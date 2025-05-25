Депутат Леонов: мошенники начали звонить жертвам под видом работников поликлиник

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мошенники начали пользоваться новой схемой обмана, при которой они звонят россиянам под видом сотрудников поликлиник и говорят им о необходимости замены бумажной медицинской карты на электронную. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Запугивая своих жертв тем, что их бумажная медкарта якобы скоро будет аннулирована, злоумышленники просят назвать данные СНИЛС и код из смс. Этих сведений может быть достаточно для взлома аккаунта на портале "Госуслуг". Аферисты зачастую создают в таких разговорах атмосферу срочности, вынуждая людей быстро принять решение.

Леонов призвал ни в коем случае не сообщать свои персональные данные таким собеседникам. Депутат также рассказал, что настоящие сотрудники больниц не станут звонить по таким вопросам и запрашивать конфиденциальные данные. По его словам, на сегодняшний день граждане все еще имеют право пользоваться как электронной, так и бумажной версией медкарты – речь о каких-либо аннулированиях не ведется.

"Что делать, если все же поступил звонок якобы из поликлиники. Во-первых, необходимо сразу завершить разговор и после перезвонить по официальному номеру телефона медучреждения, указанному на официальном сайте или портале государственных услуг, чтобы уточнить, действительно ли звонок мог поступить оттуда. Во-вторых, не стоит поддаваться панике, нужно трезво оценивать ситуацию, несмотря на давление мошенников", – напомнил Леонов, которого цитирует РИА Новости.

Ранее в МВД сообщили, что жителям Херсонской области и некоторым другим гражданам, проживающим в российских регионах, стали поступать сообщения якобы от имени Роскомнадзора. В действительности же подобные сообщения нужны лишь для того, чтобы вынудить человека самостоятельно позвонить аферистам.

Мошенники также начали создавать фейковые телеграм-боты "Почты России" и других компаний доставок для кражи личных данных. Сначала жертве сообщают о проблеме с посылкой и просят авторизоваться через телеграм-бот для исправления ошибки. После мошенники с помощью фейкового бота с логотипом "Почты России" запрашивают банковские реквизиты или данные для входа в портал "Госуслуги".