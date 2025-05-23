МВД предупредило о фейковых телеграм-ботах "Почты России" и компаний доставок

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Мошенники создают фейковые телеграм-боты "Почты России" и других компаний доставок для кражи личных данных. Об этом рассказали в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Сначала жертве сообщают о проблеме с посылкой и просят авторизоваться через телеграм-бот для исправления ошибки. После мошенники с помощью фейкового бота с логотипом "Почты России" запрашивают банковские реквизиты или данные для входа в портал "Госуслуги".

"Введенная информация мгновенно попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу", – добавили в МВД.

В ведомстве также напомнили, что сотрудники госслужб не пользуются мессенджерами для запроса данных.

Ранее одна из хакерских групп похитила свыше 887 тысяч аккаунтов пользователей мессенджера Telegram из России и других стран с января по март 2025 года, сообщила аналитик Мария Синицына.

По ее данным, для достижения целей злоумышленники используют актуальные новостные поводы и проверенные методы обмана. Например, они обещают предоставить доступ в приватные каналы за денежное вознаграждение.

