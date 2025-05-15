"Известия": число краж аккаунтов в Telegram выросло вдвое

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Одна из русскоязычных хакерских групп похитила более 887 тысяч аккаунтов пользователей мессенджера Telegram из России и других стран за первые три месяца 2025 года, рассказала старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Мария Синицына в беседе с газетой "Известия".

Эксперт подчеркнула, что это данные только по одной из групп, а всего было выявлено не менее шести преступных ячеек, атакующих пользователей Telegram. Для достижения своих целей мошенники используют как свежие новостные поводы, так и проверенные методы, например обещают денежное вознаграждение, бесплатные подписки или доступ в приватные каналы. Все это побуждает людей вводить конфиденциальные данные на поддельных сайтах.

Недавно департамент впервые столкнулся с "комбо-схемой", рассказала Синицына. После кражи аккаунта злоумышленники автоматически начинают рассылать мошеннические ссылки контактам своей жертвы. В сообщении предлагается пройти опрос от имени партии "Единая Россия" за приз.

"Для этого предлагается скачать фейковое мобильное приложение с Android-трояном, после его установки преступники получают возможность вывести деньги со счетов жертвы", – пояснила эксперт.

После взлома аккаунта в мессенджере злоумышленники получают доступ к учетной записи и перепискам. Далее начинается рассылка просьб о финансовой помощи или ссылок на мошеннические сайты контактам, группам пользователя и в каналы, если у аккаунта были права администратора. Синицына также отметил, что аккаунты продаются через специальные платформы в веб-интерфейсе или через телеграм-ботов.

На проблему обратил внимание и член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, заявив, что такая тенденция вызывает серьезную тревогу из-за масштабов действий киберпреступников.

По мнению парламентария, одной из причин уязвимости пользователей является недостаточная защищенность их аккаунтов.

"Telegram должен продолжать развивать инструменты защиты, такие как уведомления о входе, расширенные настройки приватности и борьба с фишингом", – резюмировал Немкин.

Между тем эксперты решили провести опрос, по результатам которого выяснили, что 27,7% россиян, имеющих опыт общения с аферистами, уверены, что мошенники используют гипноз. Чаще всего граждане (91,4%) сталкиваются со злоумышленниками, когда те связываются с ними по мобильному телефону, пишет "Газета.ру".

Еще 75,1% отметили, что сталкиваются с ними в мессенджерах Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и "ВКонтакте". Поддельные фишинговые сайты используются реже (39,7% ответов), а СМС-рассылки и фейковые мобильные приложения встречаются еще меньше – 33,5 и 23,3% соответственно. Звонки на городской телефон наименее распространены (14,8%).

Респонденты также указали, что в мошеннических схемах часто используется легенда, согласно которой злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур, таких как ФСБ, полиция или Росгвардия. Это отметили 62,6% опрошенных.

Чуть реже аферисты выдают себя за работников крупных коммерческих банков страны – 60,3%. Также они представляются сотрудниками Центрального банка – 40,9%.

При этом только 23,3% опрошенных знают о случаях, когда мошенники выдавали себя за представителей органов власти или государственных сервисов, таких как мэрия или "Госуслуги". Вместе с тем каждый пятый участник сталкивался с аферистами, которые представлялись специалистами коммунальных служб или управляющих компаний (20,6%). Также были случаи, когда сообщения поступали от якобы друзей или знакомых (19,8%).

Кроме того, в 12,5% случаев мошенники использовали бренды популярных маркетплейсов и магазинов, а в 10,5% – органы соцзащиты. Еще в 9,3% случаев аферисты представлялись руководителями или коллегами по работе.

Касательно мер предосторожности от мошенников, большинство опрошенных (77%) сообщили, что стараются не отвечать на сообщения и звонки от незнакомых контактов. В свою очередь, 32,3% респондентов регулярно следят за новостями о различных схемах мошенничества, чтобы не стать жертвой обмана.

Еще 22,2% участников опроса при получении звонка от имени организации или человека сразу же завершают разговор и перезванивают туда самостоятельно. В то же время 21,4% делятся информацией о подозрительных ситуациях с близкими, чтобы получить совет, а 21% просят перезвонить позже, чтобы было время обдумать ситуацию.

Только 8,9% опрошенных не предпринимают никаких мер для защиты от мошенников.

Ранее стало известно, что хакеры могут использовать технологию AirPlay от Apple, благодаря которой можно передавать звук и изображения на другие устройства, для взлома или установки вредоносных и прослушивающих программ.

Мошенники смогут получить доступ к устройствам, если им удастся подключиться к той же сети Wi-Fi, что и жертва. В случае публичных сетей это может быть простое подключение, а в случае защищенного паролем соединения – взлом.

