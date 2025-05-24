В МВД рассказали о поступлении россиянам сообщений якобы от Роскомнадзора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жителям Херсонской области и некоторым другим гражданам, проживающим в российских регионах, стали поступать сообщения якобы от имени Роскомнадзора. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Разъединили ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) *-**-. С уважением, Роскомнадзор!" – процитировали в ведомстве содержание сообщения, которое поступает россиянам.

Однако в МВД указали, что подобные сообщения нужны лишь для того, чтобы вынудить человека самостоятельно позвонить аферистам. В связи с этим россиян попросили не перезванивать по номерам после поступления таких уведомлений.

Также в ведомстве призвали быть осторожнее россиян, напомнив, что сотрудники Роскомнадзора не разъединяют звонки, не рассылают сообщения и не звонят гражданам.

Ранее в МВД предупредили, что в последнее время мошенники не звонят первыми, а заставляют жертву обратиться к ним самостоятельно. Это, по их информации, снижает бдительность граждан, так как человек уверен, что сам вышел на контакт и, значит, все безопасно.

В МВД указали, что подобная схема начинается с имитации взлома аккаунта и тревожного сообщения об этом в мессенджере. Жертва звонит и попадает на "специалиста", который подтверждает попытку кражи аккаунта и предлагает защитить личные данные.

