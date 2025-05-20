МВД: мошенники заставляют жертв звонить им самостоятельно

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В последнее время мошенники не звонят первыми, а заставляют жертву обратиться к ним самостоятельно. Об этом рассказали в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и, значит, все безопасно. Но это – ловушка", – подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что обычно подобная мошенническая схема начинается с имитации взлома аккаунта и тревожного сообщения об этом в мессенджере. Жертва звонит и попадает на "специалиста", который подтверждает попытку кражи аккаунта и предлагает защитить личные данные.

"Все это – часть сложной многоступенчатой схемы, нацеленной на полный контроль над аккаунтами и деньгами жертвы", – рассказали в МВД.

Ранее одна из хакерских групп похитила свыше 887 тысяч аккаунтов пользователей мессенджера Telegram из России и других стран с января по март 2025 года, сообщила аналитик Мария Синицына.

По ее данным, для достижения целей злоумышленники используют актуальные новостные поводы и проверенные методы обмана. Например, они обещают предоставить доступ в приватные каналы за денежное вознаграждение.

