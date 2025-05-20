В Telegram участились случаи мошенничества под видом трудоустройства

В Telegram появилась новая схема мошенничества, связанная с поиском работы. В популярных каналах начали массово публиковать объявления о вакансиях кураторов в онлайн-школы. В описании указываются подробные задачи, условия и уровень оплаты.

Однако после отклика соискателям сообщают, что вакансия уже закрыта, и предлагают "альтернативу" – заняться инвестициями, перейдя по ссылке на фейковый сайт или связавшись с мошенническим call-центром. В МВД напомнили, что Telegram – это мессенджер, а не специализированная площадка для трудоустройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.