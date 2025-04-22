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22 апреля, 21:30

Общество

"Московский патруль": горожанам рассказали о работе сотрудников Росгвардии

"Московский патруль": горожанам рассказали о работе сотрудников Росгвардии

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С приходом тепла в Москве все чаще появляются граждане, распивающие спиртные напитки на улицах, такие компании сильно шумят и мешают жителям ближайших домов. За правопорядком в городе следят сотрудники столичной Росгвардии.

Только за прошлый год они задержали в столице почти 40 тысяч нарушителей административного законодательства. Больше 26 тысяч человек были замечены за распитием алкоголя в общественных местах.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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