"Московский патруль": горожанам рассказали о работе сотрудников Росгвардии

С приходом тепла в Москве все чаще появляются граждане, распивающие спиртные напитки на улицах, такие компании сильно шумят и мешают жителям ближайших домов. За правопорядком в городе следят сотрудники столичной Росгвардии.

Только за прошлый год они задержали в столице почти 40 тысяч нарушителей административного законодательства. Больше 26 тысяч человек были замечены за распитием алкоголя в общественных местах.

Подробнее – в программе "Московский патруль".