Мошенники похитили у россиян почти 7 млрд рублей

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Злоумышленники провели 296,6 тысячи мошеннических операций, сумма которых составила около 6,9 миллиарда рублей, за первые три месяца 2025 года. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

При этом российские банки пресекли 43,8 миллиона попыток мошенников украсть деньги со счетов клиентов, что позволило спасти 4,6 триллиона рублей.

Динамика объема украденных средств практически не изменилась по сравнению с предыдущими кварталами. ЦБ выяснил, что большинство мошеннических операций проводилось через дистанционные каналы, такие как онлайн-банкинг и денежные переводы. Кроме того, аферисты часто заражали мобильные устройства пользователей вредоносными программами.

В связи с этим Банк России принял меры по борьбе с киберпреступностью, заблокировав 19,8 тысячи телефонных номеров мошенников, а также 7,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.

Тем не менее в первом квартале на 45% выросло количество интернет-ресурсов, связанных с нелегальной деятельностью, говорится в сообщении. Их адреса были переданы в Генпрокуратуру для блокировки.

Вместе с тем число интернет-ресурсов, созданных нефинансовыми организациями, которые выдавали себя за настоящие компании, сократилось на 74%, а количество сайтов, связанных с финансовыми пирамидами, уменьшилось на 1,3%.

Ранее ЦБ предупредил о новой схеме обмана, согласно которой мошенники создают фальшивые сайты под видом Банка России. На этих площадках посетителей встречает так называемый личный менеджер, который уговаривает перевести деньги на "депозит", обещая пассивный доход.

Аферисты убеждают жертв срочно вложить средства, пока "порог входа низкий". После сбора контактных данных "менеджеры" начинают вымогать как можно больше денег через подставные платформы.