"Известия": мошенники начали использовать тему бывших возлюбленных для обмана россиян

Фото: 123RF/diy13

Мошенники начали использовать тему бывших супругов и возлюбленных для обмана россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

"Мошенники могут эксплуатировать эту историю, зная, что потенциальная жертва, возможно, все еще испытывает к этому человеку определенные чувства (симпатию, чувство долга, ностальгию) или сохраняет уровень доверия, который отсутствует при общении с незнакомцами", – сказала интернет-аналитик Марина Пробетс.

Если человек получает сообщение от имени бывшего партнера, то в таком случае у жертвы снижается бдительность, особенно если мошенник подает просьбу как срочную. Преступники в рамках таких схем могут использовать якобы незавершенные дела и финансовые обязательства между бывшими супругами, а также упирать на воспоминания, указала другой специалист Александра Шмигирилова.

От "бывших" могут приходить просьбы срочно дать в долг деньги, звонки от якобы служб доставки с просьбой подтвердить получение посылки при помощи кода из СМС, сказал эксперт по социотехническому тестированию Яков Филевский.

"Стали популярны чат-боты, которые предлагают перейти на ресурс, где якобы хранятся важные фотографии или данные, с авторизацией через логин и пароль Telegram", – отметил специалист.

При этом стоит различать схемы мошенников от простых попыток завладеть деньгами от имени экс-супругов и глубоко проработанных сценариев, предупредил аналитик Евгений Егоров.

Например, человек может стать жертвой подготовленной атаки, когда преступники точно знают, как общаться, что писать, вплоть до копирования манеры общения и расстановки эмодзи. При этом мошенники могут использовать сгенерированные нейросетями голосовые сообщения и видео, а также "кружочки" в мессенджерах.

В текущем году, уверена Пробетс, преступники будут часто играть на чувствах ностальгии и вины или желании восстановить отношения. В частности, злоумышленники могут предлагать выслать им деньги на поездку, чтобы встретиться.



Другой вид мошенничества, предупреждают специалисты, – когда злоумышленники шантажируют своих жертв угрозой распространить личную информацию или фотографии, полученные в период отношений, требуя выкуп.

"Распространенной также была схема "Посмотри, здесь твои фотографии" – жертве присылали архив или ссылку на него. При открытии файла на устройство устанавливалось вредоносное программное обеспечение (ПО) для кражи конфиденциальных данных", – добавил Филевский.

Кроме того, "обман" от экс-супруга может вызвать сильный стресс, чувства вины, предательства или стыда, что сделает жертву более уязвимой или чрезмерно подозрительной в будущем, уточнила Пробетс.

Если кто-то получит доступ к устройству жертвы, то мошенники не только украдут деньги, но и разошлют схему далее по всем контактам, продолжая атаку по цепочке. Для защиты от таких атак нужно быть бдительным, советуют эксперты.

"Не стоит сразу переводить деньги, скачивать файлы или переходить по ссылке. Лучше проверить, действительно ли человек тот, за кого себя выдает, по другому каналу связи. То есть если вам написали в мессенджере, лучше перезвонить по телефону", – добавила аналитик Ольга Свистунова.

Также не лишним будет использовать видеозвонок и двухфакторную аутентификацию в соцсетях, чтобы мошенники не взломали аккаунт для подобных схем.

Ранее в МВД составили портрет типичного мошенника. Внешне они ничем не примечательны, легко сливаются с толпой, хитры и изворотливы. При этом преступники ведут себя агрессивно или слащаво, а также играют на эмоциях и создают ложную срочность.

Мотивы их действий корыстны, а сами они самоутверждаются за счет обманутых людей. Но при этом мошенники боятся уточняющих вопросов и проверки данных, а также теряют интерес, если чувствуют уверенность и осведомленность человека.

